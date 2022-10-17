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{{ timeAgo('2022-10-17 05:51:14 -0500') }} football Edit

Week 10 New Mexico High School Football Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly team rankings for New Mexico high school football. The following rankings are for the week of October 17th-23rd. #nmpreps

Class 6A

1. Cleveland

2. La Cueva

3. Centennial

4. Volcano Vista

5. Hobbs

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Class 5A

Class 4A

Class 3A

Class 2A

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