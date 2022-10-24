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Week 11 New Mexico High School Football Rankings: Class 5A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football team rankings for the week of October 24th-29th. #nmpreps

5A RANKINGS

1. Artesia

2. Roswell

3. Piedra Vista

4. Goddard

5. Mayfield

6. Deming

7. Los Alamos

8. Valley

9. Miyamura

10. Gadsden

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