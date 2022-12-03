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{{ timeAgo('2022-12-03 07:09:00 -0600') }} basketball Edit

Week 2 Top Player Performances: Friday Night

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of the top players from week 2 of the New Mexico high school basketball season.. #nmpreps

Fort Sumner Duo Shines in Win

Seniors Joaquin Segura (24 points) and Clay Norman (27 points) led the 1A Fort Sumner Foxes over the 5A Alamogordo, 65-57. Fort Sumner will play for the championship against Los Lunas on Saturday.

Boys: More Here

Aspen Salazar scored 16 points for Centennial in a win over La Cueva.

Girls: More Here

Send Stats and Scores to 505-414-4313

Week 2 Scores

Top 25 Players to Watch This Season

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