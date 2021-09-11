 NMPreps - Week 4: New Mexico High School Football Top Performances
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Week 4: New Mexico High School Football Top Performances

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

What players had big nights this week? NMPreps tracks the top performances in New Mexico high school football. #nmpreps

Cibola QB throws for 4-touchdowns

Nathan Lopez shines

West Las Vegas back charges for 6 touchdowns

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