 NMPreps - Week 5: Most Likely to Upset this Week
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Week 5: Most Likely to Upset this Week

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Today, we look at the top games with a potential upset. These could either be from the NMPreps Top-20 team rankings or a classification showdown.

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