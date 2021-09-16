 NMPreps - Week 5 New Mexico High School Football Playoff Watch
News More News
{{ timeAgo('2021-09-16 08:09:23 -0500') }} football Edit

Week 5 New Mexico High School Football Playoff Watch

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Each week we take a look at the projected bracket for the 2021 New Mexico high school football playoffs. #nmpreps

District Champs

At-Large Bids

Playoff Bracket Prediction

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}