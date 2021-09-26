 NMPreps - Week 6 Top Player Performances from the Week
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Week 6 Top Player Performances from the Week

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Today, we review the top player performances in the state of New Mexico. #nmpreps

Artesia RB breaks school rushing record.

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