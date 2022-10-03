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Week 8 New Mexico High School Football Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football team rankings for the week of October 3rd-October 10th. #nmpreps

CLASS 6A
RANK TEAM RECORD

1

Cleveland

5-2, 1-0

2

La Cueva

6-1, 1-0

3

Centennial

5-1, 0-0

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CLASS 5A
RANK TEAM RECORD

1

Artesia

5-2, 0-0

2

Roswell

6-1, 0-0

3

Piedra Vista

6-1, 0-0

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Class 4A

Class 3A

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