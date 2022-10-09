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Week 9 New Mexico High School Football Team Rankings: Class 6A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly team rankings. Today, we release the week nine (October 9th-16th) New Mexico high school football rankings. #nmpreps

WEEK NINE (OCT. 9TH)
RANK TEAM RECORD INFORMATION

#1

Cleveland Storm

5-2, 1-0

Continue

#2

La Cueva Bears

6-1, 1-0

Continue

#3

Centennial Hawks

5-1, 2-0

Continue

#4

Volcano Vista Hawks

6-2, 1-1

Continue

#5

Hobbs Eagles

6-1, 1-1

Continue

#6

Rio Rancho Rams

5-2, 1-0

Continue

#7

Carlsbad Cavemen

4-3, 2-0

Continue

#8

Cibola Cougars

6-1, 1-1

Continue

#9

Farmington Scorpions

3-4, 1-0

Continue

#10

Los Lunas Tigers

4-4, 2-0

Continue

#11

Alamogordo Tigers

4-3, 1-1

Continue

#12

Las Cruces

1-5, 0-2

Continue

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No. 13 - No. 21

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