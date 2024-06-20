PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2024 Best & Worst Case Scenario: Belen Eagles
Joshua Grine
•
NMPreps
Publisher
Will the Belen Eagles Soar in 2024? Discover Their Best & Worst Case Scenarios. NMPreps continues our fan-favorite annual feature as we review all the schedules in New Mexico high school football with our Best & Worst Case Scenario for the 2024 season. #nmpreps
2023 Belen Schedule
Aug. 23 - vs Bloomfield
Aug. 30 - at Santa Fe
Sept. 6 - vs Valencia
Sept. 12 - at Valley*
Sept. 20 - vs Del Norte*
Sept 27 - at Miyamura*
Oct. 4 - vs Los Alamos*
Oct. 17 - at Highland*
Oct. 25 - vs Rio Grande*
Nov. 1 - at Capital*
The Belen Eagles have won 3 games over the past two years, coming off a 1-10 overall season with a 1-2 finish in district play. Despite this, they made the state playoffs in both seasons.
Click to Read
Related
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MjYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25tcHJlcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzLzIwMjQtYmVzdC13b3JzdC1jYXNlLXNjZW5hcmlvLWJlbGVuLWVh
Z2xlcyIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypu
dWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51
bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVu
dC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRF
bGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVl
OwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3Mu
anMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5z
cmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBl
bC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9z
Y3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2Nv
cmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBz
JTNBJTJGJTJGbm1wcmVwcy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRjIwMjQtYmVz
dC13b3JzdC1jYXNlLXNjZW5hcmlvLWJlbGVuLWVhZ2xlcyZjNT0xMTk3Nzk4
OTI2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEt
LSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==