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2024 Best & Worst Case Scenario: Belen Eagles

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Will the Belen Eagles Soar in 2024? Discover Their Best & Worst Case Scenarios. NMPreps continues our fan-favorite annual feature as we review all the schedules in New Mexico high school football with our Best & Worst Case Scenario for the 2024 season. #nmpreps

2023 Belen Schedule

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Aug. 23 - vs Bloomfield

Aug. 30 - at Santa Fe

Sept. 6 - vs Valencia

Sept. 12 - at Valley*

Sept. 20 - vs Del Norte*

Sept 27 - at Miyamura*

Oct. 4 - vs Los Alamos*

Oct. 17 - at Highland*

Oct. 25 - vs Rio Grande*

Nov. 1 - at Capital*

The Belen Eagles have won 3 games over the past two years, coming off a 1-10 overall season with a 1-2 finish in district play. Despite this, they made the state playoffs in both seasons.

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Best Case Scenario Record

Worst Case Scenario Record

Over/Under

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