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Best/Worst Case Scenario: Hobbs Eagles

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football schedule breakdown. The NMPreps team weighs in on every schedule and gives the best/worst case scenario for the 2023 season. #nmpreps

HOBBS EAGLES FOOTBALL

8/18 - at Clovis - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

8/25 - at Artesia - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

9/1 - vs Roswell - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

9/8 - vs Lovington - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

9/15 - at Rio Rancho - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

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