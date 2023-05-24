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Best/Worst Case Scenario: Pojoaque Valley Elks

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps first look at each schedule leading up to the 2023 season. We give our best predictions and potential overall records. #nmpreps

SCHEDULE

8/18-Navajo Prep -Away

8/25-Bloomfield-Home

9/2 -Bye week9/9 -SFIS -Home

9/15-Los Alamos -Home

9/22-Cloudcroft-Away

9/29-Robertson -Home

10/6 -Highlands-Home

*10/13-Moriarty-Away

*10/20 -Taos -Home

*10/27–Espanola-Away

Best Case Scenario

Worst Case Scenario

Schedule Breakdown

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This will be year 18 of NMPreps.com! Join the community and follow New Mexico High School athletics all season long.

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