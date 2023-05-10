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New Mexico High School Baseball 4A Quarterfinal Preview and Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 4A 2023 New Mexico high school baseball quarterfinal preview and predictions. Thursday, May 11th will kick-off the final three rounds of the state tournament held in Albuquerque at the new Jennifer Riordan Spark Kindness Sports Complex (north of Nusenda Community Stadium).

4A BASEBALL

#1 Grants vs #8 Albuquerque Academy, 1pm

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#2 St. Pius X vs #7 Santa Teresa, 7pm

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#3 Valley vs #6 Goddard, 4pm

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#4 Belen vs #5 Artesia, 10am

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