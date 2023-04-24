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New Mexico high school baseball rankings: Week 10

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school baseball rankings for the week of April 24th - April 29th. Class 5A, 4A, and 3A team rankings. #nmpreps

5A BASEBALL

Rio Rancho sits atop the rankings after going 2-0 in games last week. The Rams now sit at 21-1-2 overall on the season. Continue to the 5A rankings here.

4A BASEBALL

The Grants Pirates joined the 20-win club, going 2-0 last week and improved their overall record to 20-5. Continue here to the rankings.

3A BASEBALL

The Sandia Prep Sundevils (14-6 overall) are on a roll going 4-0 last week with key wins over teams ranked in the top-10. They also took the top position in their district. Continue here to the 3A rankings.

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