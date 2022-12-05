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{{ timeAgo('2022-12-05 07:05:43 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball Rankings: Week 3 5A Boys

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week 3 (Dec. 5th-11th) New Mexico high school boys basketball rankings.

Class 5A

Volcano Vista Sits Atop the Rankings

1. Volcano Vista

2. Cleveland

3. La Cueva

4. Sandia

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