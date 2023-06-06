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New Mexico High School Basketball Top 2024 Players

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps player rankings for the 2023 New Mexico high school basketball season. Today, we look at the top seniors (2024 class). #nmpreps

40 Must See Seniors

AC Munoz, Mayfield HS (Las Cruces)

Brandon Kehres, Organ Mountain HS (Las Cruces)

Champ Gooden, Clovis HS

Charles Lopez-Burton, Valley HS (Albuquerque)

Christian Zapata, Goddard HS (Roswell)

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