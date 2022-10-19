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New Mexico High School Football Playoff Picture for Class 5A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly playoff picture.

New Mexico high school football.

2022 Playoffs.

#nmpreps

District 3 Rules

Three teams should take the top four seeds.

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