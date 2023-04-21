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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Wingate Bears

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 preseason rankings of all 77 teams that play 11-man football in New Mexico.

WINGATE BEARS

(3A): After going 0-8 during the 2021 season the Bears turned a corner last season improving their record to 5-5 overall and 2-1 in district play. The Bears finished the season 4-1 after starting 1-4. Another positive was only featuring six seniors on the roster last season with hopes of bringing back twenty two experienced players. Third-year head coach AD Jim has done a...continue here.

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