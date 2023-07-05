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New Mexico High School Football Schedules: Best/Worst Case for Sandia

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football schedule reviews: Today, we look at the best and worst case scenario for the Sandia Matadors. #nmpreps

SANDIA MATADORS FOOTBALL

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