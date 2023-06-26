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New Mexico High School Football Schedules: Best/Worst Case Volcano Vista

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps best and worst case scenario for the 2023 New Mexico high school football season. This is the 2023 schedule review for each team. #nmpreps

VOLCANO VISTA FOOTBALL

Aug. 18th - at Las Cruces- Favorite/Coin Flip/Underdog

Aug. 25th - vs West Mesa- Favorite/Coin Flip/Underdog

Sept. 2nd - vs Carlsbad- Favorite/Coin Flip/Underdog

Sept. 8th - vs La Cueva - Favorite/Coin Flip/Underdog

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Best/Worst Case Scenario

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