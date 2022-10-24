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{{ timeAgo('2022-10-24 11:25:08 -0500') }} football Edit

Week 11 New Mexico High School Football Rankings: Class 4A-2A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school football rankings. Week 11 NMPreps team rankings for the week of October 24th-29th. #nmpreps

CLASS 4A

1. Silver

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CLASS 3A

1. Ruidoso

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CLASS 2A

1. Jal

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