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Week 13 New Mexico High School Basketball Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week 13 New Mexico high school basketball team rankings. The following rankings are for the week of February 13th - 18th. #nmpreps

5A BASKETBALL
RANK TEAM RECORD

#1

Volcano Vista Hawks

22-1 overall, 5-1 district

#2

Cleveland Storm

18-6 overall, 5-1 district

#3

Sandia Matadors

20-4 overall, 7-1 district

#4

Carlsbad Cavemen

17-7 overall, 4-0 district

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